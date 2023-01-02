يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية جديدة رفعها ضده مالك مقر تويتر في سان فرانسيسكو بسبب عدم دفعه مبلغ إيجار المكاتب البالغة قيمته 136 ألف دولار منذ أن استحوذ ماسك على شركة تويتر .

ووفقاً لصحيفة ديلي البريطانية، قدم مالك العقار كولومبيا ريت شكوى في المحكمة في سان فرانسيسكو يوم الخميس الماضي، مدعياً أنه أبلغ تويتر في 16 ديسمبر (كانون الأول) أنه سيتعين عليهم إخلاء المكاتب في غضون خمسة أيام لكنهم لم يمتثلوا.

وحينها لم يكن هناك أي بيان عام من تويتر بشأن سلسلة مدفوعات الإيجار السابقة.