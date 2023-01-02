قال رئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل، إن معظم المشاكل التي تعانيها المدن الكُبرى، تكون نتيجة غياب العلاقة بين التخطيط الإقليمي والمحلي.

وأضاف الزامل بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الحلول لتلك المشكلة تكون وفق آلية قصيرة وطويلة المدى.

وأشار إلى أنه يوجد رؤية وطنية بهذا الشأن؛ وذلك لأنه لا يمكن إجراء تخطيط محلي في المدن دون النظر إلى الخطة الإقليمية.

وتابع أن النمو السكاني الذي تشهده مدينة الرياض في المستقبل ليس بالضرورة أن يكون داخلها بالتحديد وإنما قد يتم إنشاء مجموعة من المدن الصغيرة؛ لاستيعاب النمو السكاني أو تخفيف الزحام المروري على مستوى المدن الكبرى.