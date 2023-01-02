صرح غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، بأنه سيطلب من جميع الدول تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه نسبة للأسطورة البرازيلي الراحل.

وقال إنفانتينو إنه يعتقد أن الأجيال القادمة يجب أن تعرف من هو بيليه، والفرحة التي جلبها للعالم، مضيفا: “بصفتنا الاتحاد الدولي لكرة القدم سنكرم الملك بيليه كما يستحق، الآن سنطلب من جميع الاتحادات في العالم دقيقة صمت في كل مباراة”.

وتابع: “كما سنطلب أيضًا من 211 دولة ترشيح ملعب ليحمل اسم بيليه، أعتقد أن الشباب حول العالم والأجيال القادمة يجب أن تعرف وتتذكر من كان بيليه”.

وأكد أن “الفرح الذي جلبه بيليه للعالم في 20 و30 و50 عامًا، عندما يسجل الأطفال الأهداف في ملعب بيليه – ويسألون من هو – سيعرفون أنه كان لاعب كرة قدم رائعًا”.

وتوفي بيليه عن 82 عامًا يوم الخميس الماضي بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.