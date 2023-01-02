قال أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود مشعل الوعيل أن الجماعات المتطرفة أصبحت تستخدم أسلوبا جديدا في الوصول إلى المستخدمين من خلال التواصل الاجتماعي واستهداف الشباب.

وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية أن الجماعات المتطرفة أصبحت تستخدم الدعاية الرمادية وليست السوداء المباشرة فهي لم تعد تقدم رسائلها في منصات تقليدية كالتطبيقات الحديثة التي ليس عليها رقابة عالية من الجهات الأمنية.