أعلنت الإدارة العامة للتعليم في تبوك تأجيل بداية الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بداية من يوم غد الثلاثاء حتى إشعار آخر.

وأضافت أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويشمل ذلك مدارس مدينة تبوك والبدع وقطاع الضواحي والقرى، ومدارس تيماء، ومدارس الزيتة وعلقان بحقل.

كما سيعدل بدايو الدوام في مدارس شرق ضباء، والديسة، وأبو العجاج، وشواق، وشغب، نبع داما، والبديع، وامدان، ومدارس شرق محافظة الوجه وهي أم ضباع، والنشيفة، وأبو راكة، والبليطيح، والفارعة، وحريمل، والجو.