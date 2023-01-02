كشفت مصادر حقوقية يمنية عن تعرض عدد من المحتجزات في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالعاصمة صنعاء للاعتداء على أيدي حراسة السجن المركزي، والتهديد بالتصفية الجسدية، ومن بينهن المختطفة أسماء العميسي.
وأكدت المصادر أن أسماء العميسي المحتجزة في سجون الحوثي منذ 2016، تواجه وضعا صحيا سيئا نتيجة معاناتها من أمراض عدة وصف بعضها بالخطير.
وذكرت المصادر أن السجينة أسماء ماطر العميسي مع سجينات أخريات يتعرضن للتهديد المستمر من قبل مسؤولة السجن، وتدعى “أم الكرار المروني”، بأنهن لن يخرجن من السجن إلا “جنازة”، كما يتعرضن أيضا للسب والشتم.
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