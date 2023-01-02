أعلنت 3 جامعات مساء اليوم تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد، الثلاثاء، وتحويل المحاضرات عن بعد بسبب الحالة المطرية التي تمر بها بعض مناطق المملكة.

وقررت جامعة الملك عبدالعزيز استمرار تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد.

كما أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعليق الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات وتحويل المحاضرات عن بعد في توقيت المحاضرات نفسها ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع الكليات.

وقررت جامعة الملك سعود مساء اليوم تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ لتكون عن بُعد، كما قررت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد لتكون عن بُعد.