وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة شكر إلى الهيئة العامة للترفيه، وجميع المقيمين على حفل استقبال العام الجديد، والتي كانت ضمن أحد المشاركين فيه.

وقالت الزغبي: “الرياض تصنع الحدث، كانت ليلة حلم وابداع ورقي، شكرا للشعب السعودي وضيوف مملكة العز من كل الدول، شكرا لهيئة الترفيه وروتانا وكل القيّمين على حدثٍ قد لا يتكرر إلا في عاصمة ” فوق الخيال “.

وكان عدد من النجوم والنجمات من مختلف أنحاء العالم العربي قد أحيوا حفل “تريو نايت”، بالرياض، وهم: جورج وسوف، وليد توفيق، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، وائل كفوري، وإيهاب سلطان.

أما النجمات المشاركات بهذه الاحتفالية هن: لطيفة التونسيّة، أنغام، أصالة، نجوى كرم، نوال الزغبي، إليسا، ونانسي عجرم.