كشف رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله الراجحي عن أسباب قرار والده توزيع التركة خلال حياته، وحقيقة أن مقدارها كان 45 مليار.

وأوضح “الراجحي” خلال لقائه في برنامج “في الصور” أن والده سليمان الراجحي كان حريصا على أن يعمل وقف منجز في حياته ونشاطه، وأن يتم توزيع التركة بطريقة سلسة، وعدم حدوث أي اختلافات.

وأشار إلى أن التركة وزعت على مجموعات بطريقة سهلة حيث تم توزيع الأسهم، والعقارات بعد أن قسمت إلى محافظ متساوية وتم توزيعها عن طريق القرعة.

وعن حقيقة كون قيمة تركة والده التي وزعت على الأبناء بلغت أكثر من 45 مليار؟ أكد أن ” هذا المبلغ غير صحيح بل كانت أقل بكثير من هذا المبلغ”.

وتحدث “الراجحي” عن أهم أصول الوقف عند توزيع تركة والده قائلاً : ” أسهم مصرف الراجحي وفي شركات أسمنت وأخرى والدواجن الوطنية والمصانع “.

وعلق “الراجحي” على أنباء استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على أسهم الوقف في بنك الراجحي مؤكداً أن هذا غير صحيح وليس له أساس.

عبدالله الراجحي يكشف أسباب قرار والده توزيع التركة خلال حياته، وكيف تم توزيع التركة#عبدالله_الراجحي_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/uVNHaV3GtI — في الصورة (@almodifershow) January 2, 2023