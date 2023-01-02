حقق برنتفورد فوزرا كبيرا على ليفربول بنتيجة 3-1، اليوم الإثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برنتفورد بهدف سجله إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 19، وأضاف يوان ويسا الهدف الثاني لبرنتفورد.

وفي الشوط الثاني سجل أليكس أوكسليد تشامبرلين هدف ليفربول الأول والوحيد، وقبل نهاية المباراة سجل برايان مبومو الهدف الثالث للفريق.

وبهذه النتيجة رفع برنتفورد رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز السابع بفارق نقطتين خلف ليفربول صاحب المركز السادس.