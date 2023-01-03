أجاب أستاذ المراجعة وحوكمة الشركات في جامعة أم القرى، إحسان المعتاز،على سؤال بخصوص ما إذا كانت الشركات العائلية تتوافق مع سوق العمل أم لا.

وقال إحسان المعتاز، إن أكثر الشركات نجاحا في المملكة هي الشركات العائلية، مضيفا: “تعتبر شيء إيجابي جدا حيث الولاء الموجود لأعضاء الشركة لإنجاحها، ولهم دور كبير وملتزمون بنظام العمل”.

ولفت أستاذ المراجعة وحوكمة الشركات في جامعة أم القرى، إلى وجود توقعات بتأسيس شركات عائلية متخصصة في التقنية.

فيديو | هل تتوافق الشركات العائلية مع سوق العمل؟.. أستاذ المراجعة وحوكمة الشركات في جامعة أم القرى د. إحسان المعتاز يجيب#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/hPY0Kdl4yV — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 2, 2023