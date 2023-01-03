كشف ضابط أمريكي تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال الرقيب المتقاعد كيفن هولاند الذي شارك قبل عقدين مع “قوة دلتا” الخاصة باكتشاف مخبأ صدام حسين ولحظة اعتقاله: إن الفريق أخبر الرئيس العراقي الأسبق لحظة اعتقاله أن “الرئيس بوش يرسل لك تحياته”.

وأضاف: “مع أن القوة الأمريكية الخاصة تلقت “معلومات بشرية” أفضت لوصولهم إلى مكان الذي يختبئ به صدام، حيث أشار إلى أنها حفرة مغطاة بطبقة من أوراق الأشجار والرمل تم سدها بالفلين لإخفاء فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأكسجين.

وصرح هولاند بأنه وفريقه كشفوا مكان الحفرة المدعمة بالطوب وألقوا بداخلها قنبلة يدوية، ثم سمعوا صوتا باللغة العربية يعلو تدريجيا.

وتابع: “إن يدين ظهرتا من الحفرة، ثم ظهر رأس كثيف الشعر، وأمسكنا به”، موضحا أنه استدعى أحد زملائه في الفرقة الخاصة لمساعدته على سحب صدام من الحفرة.

وقال هولاند إن “صدام كان يحمل مسدس “غلوك – 18″، مبينا أن أحد أعضاء الفرقة الأمريكية وجه سلاحه على فم صدام لإجباره على عدم الحراك وانتزاع مسدسه منه، وهو سلاح أصبح من مقتنيات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.