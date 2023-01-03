علق رئيس مصرف الراجحي عبدالله الراجحي، على اتهام المصرف باستخدام الدين واستغلال العاطفة الدينية، لكسب العملاء والحصول على نسب أعلى على القروض.

وقال عبدالله الراجحي خلال حواره ببرنامج ” في الصورة”:” هذا الكلام غير صحيح، ونبحث عن كيفية خدمة العملاء بأفضل طريقة ممكنة والتي تخضع لضوابط الهيئة الشرعية”.

وتابع:” اليوم طرح المنتجات في السوق الشرعية، يقدمها الراجحي وغير الراجحي، وجميع البنوك السعودية تقدم منتجاتها الشرعية لجميع الأفراد”، مشيرا إلى أن أسعارهم ليست مختلفة.