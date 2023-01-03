علق رئيس مصرف الراجحي عبدالله الراجحي، على اتهام المصرف باستخدام الدين واستغلال العاطفة الدينية، لكسب العملاء والحصول على نسب أعلى على القروض.
وقال عبدالله الراجحي خلال حواره ببرنامج ” في الصورة”:” هذا الكلام غير صحيح، ونبحث عن كيفية خدمة العملاء بأفضل طريقة ممكنة والتي تخضع لضوابط الهيئة الشرعية”.
وتابع:” اليوم طرح المنتجات في السوق الشرعية، يقدمها الراجحي وغير الراجحي، وجميع البنوك السعودية تقدم منتجاتها الشرعية لجميع الأفراد”، مشيرا إلى أن أسعارهم ليست مختلفة.
عبدالله الراجحي يرد على اتهام مصرف الراجحي باستخدام الدين لكسب العملاء#عبدالله_الراجحي_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/ynFIfqpFcq
— في الصورة (@almodifershow) January 2, 2023
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