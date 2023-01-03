أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن رفع درجة الإنذار من الحالة المطرية والعواصف الرعدية على أجزاء من المدينة المنورة اليوم الثلاثاء إلى تحذير، وتحديداً على محافظة ينبع والأجزاء الساحلية بها.

وقال المركز، أن الإنذار عبارة عن تحذير من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وارتفاع بالأمواج وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في الرؤية حتى الساعة (10:15) صباحاً.

ولفت في تنبيه متقدم إلى أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول حتى الساعة (10:00) صباحاً، كما تشمل الحالة المطرية التي تتراوح بين أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد أجزاءً من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.