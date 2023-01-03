أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وقانونية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وقالت الهيئة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

1- أخصائي رئيسي إدارة المواهب.

– درجة البكالوريوس في (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– 4 سنوات من الخبرة في المجال ذات الصلة.

2- مهندس عمليات النظام / قاعدة البيانات.

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة سنة في مجال العمل.

3- أخصائي تبادل المعلومات.

– درجة البكالوريوس في تخصص القانون أو مجال ذي صلة.

– خبرة سنة في مجال العمل.

4- مهندس رئيسي لتخطيط ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– 4 سنوات من الخبرة في المجال ذات الصلة.

وأضاف أن التقديم متاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/06/09هـ الموافق بالميلادي 2023/01/02م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب عبر موقع هيئة الزكاة:هنا