تحدث رئيس مصرف الراجحي عبدالله الراجحي، عن تفاصيل جلسة فض الشراكة بين أفراد أسرة الراجحي عام 1995م.

وقال عبدالله الراجحي خلال لقاء ببرنامج ” في الصورة”:” في عام 1988م تكونت الشركة الجديدة التي كنا موجودين فيها وفي عام 1995 م، أصبح هناك اتفاق أن هذه الشركة الجديدة سيتم فصلها لتوزيعها حتى صار لكل مستثمر شركته الخاصة به”.

ولفت:”كالعادة اجتمع الجميع في جلسة بسيطة أخويه حتى يتم الفصل، وتم توزيع الشركات على الشركاء”، موضحا:”خلال الاجتماع قال عمي محمد -رحمه الله- الصناعة هذه ياسليمان “والدي” أنت الذي تتابع الصناعة لذلك لتأخذها وصناعة أخرى سلمها لعبدالله، والعقارات أيضا تم فصلها”.

وتابع:”كل ذلك انتهى في نصف ساعة أو 40 دقيقة وتم الفصل ، وهذا يدل على الأخوة والسماحة بين الجميع”، مشيرا إلى أن الوضع الصحي لوالده جيد.