تحدث رئيس مصرف الراجحي، عبدالله الراجحي، عن تفاصيل لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مع رؤساء البنوك نهاية عام 2016م.

وقال عبدالله الراجحي خلال لقاء ببرنامج ” في الصورة”:” اجتمع معنا ولي العهد بنهاية 2016، وكان دعوة اجتماع ولي العهد مع رؤساء البنوك فرصة لنا”.

وأشار:” اخترنا 5 مواضيع ، لأنها مهمة جدا وتوجد بجدول أعمالنا منذ سنوات طويلة”، لافتا:”أول موضوع ” الرهن العقاري “، والموضوع الثاني “قضية حفظ المستندات”، الموضوع الثالث ” الزكاة”.

وتابع:” الموضوع الرابع كان مرتبط بالعمليات”، مشيرا:” استمع ولي العهد لجميع القضايا التي تحدثنا فيها ، وانتهى الاجتماع، وبعدها بـ 10 دقائق يأتي لي اتصال من مكتب ولي العهد بأنهم يٌريدون أوراق عمل للمشاكل التي تم مناقشتها، وبالفعل تم تجهيزها وسلمناها ، وخلال 6 أشهر فقط جميع القضايا انتهت”.