قام وزير السياحة أحمد الخطيب، باعتماد لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، التي تسمح للمواطنين بتأجير وحداتهم السكنية للسياح بأجر.

وتتضمن ضوابط إصدار التصريح، أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص، ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي، وألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمصرح له في عقار واحد ثلاثة تصاريح، وللوزير – أو من يفوضه – بقرار منه ولاعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي.

واشترط عند التقدم بطلب التصريح: أن يكون المصرح سعودي الجنسية، وصك ملكية إلكترونياً أو عقد إيجار إلكترونياً، مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح.

وتشمل الشروط أيضا، عدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي وبيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح.