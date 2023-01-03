اكتمل عقد الحوكمة والرقابة على عمل الجمعيات، وذلك بعد نقل اختصاص 5 خدمات من مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى حوكمة جميع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

وكان عدد الجمعيات الأهلية بلغ 3147 جمعية أهلية، كما وصل عدد المؤسسات الأهلية 299 مؤسسة، و285 صندوقاً عائلياً.