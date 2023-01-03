كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض .

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مساعد إداري (Admin Assistant)

وأفادت بأن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على الوظيفة هي:

– درجة الدبلوم فما فوق، في تخصص السكرتارية التنفيذية أو تخصصات ذات صلة.

– معرفة جيدة بتشغيل برامج معالجة الكلمات بالكمبيوتر والبرامج ذات الصلة.

– معرفة جيدة جدا باللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم على وظائف الشركة متاح الآن من خلال الموقع .