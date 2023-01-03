كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض .
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مساعد إداري (Admin Assistant)
وأفادت بأن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على الوظيفة هي:
– درجة الدبلوم فما فوق، في تخصص السكرتارية التنفيذية أو تخصصات ذات صلة.
– معرفة جيدة بتشغيل برامج معالجة الكلمات بالكمبيوتر والبرامج ذات الصلة.
– معرفة جيدة جدا باللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم على وظائف الشركة متاح الآن من خلال الموقع .
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