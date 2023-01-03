طرحت شركة سامسونج، ثلاجتها الذكية الجديدة “Bespoke Refrigerator Family Hub Plus” والتي تم تزويدها بشاشة مدمجة تدعم اللمس.

وتستطيع استخدام الثلاجة في التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع المعيار الخاص بسامسونج وعرض صور جوجل، وكذلك إنشاء قوائم تسوق رقمية لطلبها من أمازون ومشاهدة مقاطع الفيديو.

وتوفر الثلاجة للمستخدمين مشاهدة 190 قناة تلفازية في الولايات المتحدة أو نحو 80 قناة في كوريا الجنوبية عبر التطبيق الخاص بالخدمة، كما أنها تعد مثالية لمشاهدة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي مثل مقاطع الفيديو من “تيك توك” و”يوتيوب”.