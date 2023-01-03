تستعد شركة سوزوكي الهند للكشف عن سيارتين دفع رباعي جديدتين وسيارة دفع رباعي كهربائية في معرض الهند اوتو اكسبو 2023 للسيارات الشهر المقبل.

وقال هيساشي تاكيوتشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوزوكي :” أن معرض أوتو اكسبو 2023 القادم بالهند يعد فرصة أخرى لنا لإظهار التزامنا تجاه مستقبل التنقل من خلال مجموعتنا من المنتجات المستدامة والقائمة على التكنولوجيا.”

وتستمد السيارة سوزوكي جيمني قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وسيتم الاستعانة به في سيارتي الدفع الرباعي القادمتين.

يُذكر أنه في عام 2020 حظرت أوروبا مبيعات سوزوكي جيمني لأنها لم تعد تلبي لوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.