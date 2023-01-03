كشفت شركة مطارات جدة (شركة حكومية)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة للعمل بعدة مجالات، بمدينة جدة.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :
أخصائي الحوكمة.
(Governance Specialist)
– درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو أي شهادة ذات صلة.
– ما لا يقل عن خمس (5) سنوات في نفس المجال، وغيرهم.
2- مستشار قانوني.
(Legal Consultant)
– درجة البكالوريوس في القانون.
– ما لا يقل عن (7) سنوات في نفس المجال.
– ثنائي اللغة: الإنجليزية والعربية، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم على وظائف الشركة متاح الآن من خلال الموقع .
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