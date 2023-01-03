كشفت شركة مطارات جدة (شركة حكومية)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة للعمل بعدة مجالات، بمدينة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

أخصائي الحوكمة.

(Governance Specialist)

– درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو أي شهادة ذات صلة.

– ما لا يقل عن خمس (5) سنوات في نفس المجال، وغيرهم.

2- مستشار قانوني.

‏(Legal Consultant)

– درجة البكالوريوس في القانون.

– ما لا يقل عن (7) سنوات في نفس المجال.

– ثنائي اللغة: الإنجليزية والعربية، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم على وظائف الشركة متاح الآن من خلال الموقع .