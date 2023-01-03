أكدت الفنانة المصرية نادية الجندي أنها تتبع نظاما صارما في كل جوانب حياتها لافتة إلى أن الفنان يجب أن يكون قدوة ويحافظ على مظهره.

وقالت نادية الجندي “الفنان لازم يكون قدوة للناس، ولما أحافظ على شكلي بعتبر نفسي أحترم جمهوري”.

وعن أسباب رشاقتها قالت”أنا حارمة نفسي من الأكل طول الوقت، والحرمان من الأكل عذاب مش أي إنسان يقدر عليه، إلى جانب الابتعاد عن التدخين والسهر”.

وأضافت : “ربنا فوق أي شيء مصدر حب الناس لأي إنسان والكاريزما التي يتمتع بها، والتصالح مع النفس وعدم الحقد على الآخرين، لأن الحقد يؤدي لظهور التجاعيد على الوجه”.