وجه الشيخ عبدالله المنيع، عدة نصائح للشباب غير القادرين على الزواج.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، عبر برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ”.

وأكد المنيع، أنه إذا كان الشاب قادرًا على الزواج فلا ينبغي له أن يتأخر في ذلك، وإذا لم يكن قادرًا فعليه بالصوم.