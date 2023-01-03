أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت أثناء هطول الأمطار.

وأوضحت الأمانة، أنها على النحو التالي:

– مواقف حجز السيارات بالنوارية هنا

– مواقف حجز السيارات بالشرائع هنا

– المواقف المجاورة لجامع علويه مسكي

– جبل النور هنا

– مواقف كدي هنا

– المواقف المجاورة لسوق الضيافة

‏وجاء ذلك إشارة إلى التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وما قد ينتج عنها من إرتفاعاً في منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع العاصمة المقدسة.