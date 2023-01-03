أقدم شاب على صدم سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي كانت تنقذ حياة طفلة وأودى باثنين من المسعفين إلى العناية.
وقال أحد المسعفين المصابين، خلال برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن الاصطدام جاء من الخلف أثناء إسعافهم لحالة طفلة، لافتًا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة.
فيديو | بتصرف متهور.. شاب يصدم سيارة إسعاف #الهلال_الأحمر التي كانت تنقذ حياة طفلة ويودي باثنين من المسعفين إلى العناية#الراصد pic.twitter.com/mae2LEz77N
— الراصد (@alraasd) January 2, 2023
لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله على سلامتكم و سلامة الطفلة و الله يكتب أجركم و يرفع قدركم.