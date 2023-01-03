أقدم شاب على صدم سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي كانت تنقذ حياة طفلة وأودى باثنين من المسعفين إلى العناية.

وقال أحد المسعفين المصابين، خلال برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن الاصطدام جاء من الخلف أثناء إسعافهم لحالة طفلة، لافتًا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة.