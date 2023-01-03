شدد خبراء في أمن المعلومات على التحذير من تطبيق شائع يعمل على أنظمة تشغيل «أندرويد»، ودعوا مستخدمي الهواتف الذكية إلى حذفه «على الفور»،.

ويُشار إلى أن التطبيق المعني هو «Todo: Day Manager» الذي يساعد أصحاب الهواتف على إدارة مهماتهم اليومية وتذكيرهم بمواعيدها.

وأكد الخبراء أن التطبيق يمكنه الاستيلاء على المعلومات المصرفية، وحتى الوصول إلى رسائل SMS الخاصة بك.

وأفادوا بأن التطبيق يفعل ذلك عن طريق اعتراض رموز التحقق المكونة من خطوتين، لدعم عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك.

والجدير بالذكر أنه عند تثبيت التطبيق يطلب الوصول إلى بعض بيانات هاتفك، وإذا وافقت على ذلك فقد تجد صعوبة في حذفه وفق الخبراء.