تحدث الدكتور معاذ العامر، عن مخاطر مخدر الشبو، مؤكدًا أن تعاطيه لمرة واحدة يعد إدمانًا .

وقال العامر خلال مداخلة على برنامج “الراصد” المُذاع على القناة الإخبارية:” نعتبر متعاطي الشبو لمرة واحدة مدمن، لأن تعاطي هذا المخدر مرة واحدة يعد بداية الطريق في بحر الإدمان “، لافتًا أن الشبو خطرًا كبيرًا قادم بقوة ويهدد حياة الشباب ومستقبلهم.

وأفاد بأن الصوفيين يستخدموه من أجل إجراء التغيّب الرّوحي، وكذلك الشباب الذين يحاولون الخروج عن الواقع بـ اللاوعي .

وأضاف:” أن الشبو موجود مجانًا والجرعة الواحدة منه تعادل ثلاث جرعات “هيروين”، لافتًا أن استخدام الشبو مثل باقي المخدرات عن طريق الفم أو التدخين أو حقن الوريد .

وفي السياق، أشار العامر إلى أن أعداء الوطن يحاولون توفيره مجانًا، مؤكدًا أنه بمجرد تعاطي الشخص المخدر يخرج عن اللاوعي، فضلاً عن الأزمات والهلوسة السمعية والبصرية .

وأكد أن هذه الهلوسة تتسب في أن المتعاطي من الممكن أن يقتل نفسه وقبل ذلك يمكن أن يقتل غيره؛ بسبب داء العظمة الذي يسيطر عليه من تعاطي هذا المخدر اللعين .

ومن جانبه، طالب مذيع الراصد عبد الله الغنمي، مكافحة المخدرات بالحديث للناس عن خطر الشبو وتوعيتهم؛ لإنقاذ الشباب من الخطر القادم .