‏استلمت القوات الجوية في عام 1998م آخر دفعه من طائرات F15 s الحربية، وكان في استقبال الطائرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، رحمه الله، عندما كان وليًا للعهد.

ووثق مقطع فيديو للملك عبدالله وهو يكتب ذكرى على بدن الطائرة وهي : “بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحفظك يا رب ووقع عليها ) .

ومن ثم اعتمدت عبارة “الله يحفظك” على جميع الطائرات العسكري و المدنية.

والجدير بالذكر أنه حدث تغير بالجملة بالانجليزي من God إلى Allah .