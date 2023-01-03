استلمت القوات الجوية في عام 1998م آخر دفعه من طائرات F15 s الحربية، وكان في استقبال الطائرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، رحمه الله، عندما كان وليًا للعهد.
ووثق مقطع فيديو للملك عبدالله وهو يكتب ذكرى على بدن الطائرة وهي : “بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحفظك يا رب ووقع عليها ) .
ومن ثم اعتمدت عبارة “الله يحفظك” على جميع الطائرات العسكري و المدنية.
والجدير بالذكر أنه حدث تغير بالجملة بالانجليزي من God إلى Allah .
🇸🇦✈️
عبارة ( الله يحفظك ) بالطائرات السعودية‼️
استلمت القوات الجوية في عام 1998م اخر دفعه من طائرات F15 s الحربية ، وكان في استقبال الطائرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود 🇸🇦 عندما كان ولياً للعهد ،
يتبع 🔥 (٢/١) pic.twitter.com/5780nEW7dS
— الطيران السعودي (@saudia_aviation) January 2, 2023
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