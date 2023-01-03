تقدم علامة جي ايه سي في المملكة عدد متميز من السيارات في فئة السيدان، والكروس أوفر، والـSUV، وتنتمي أرخص سيارة في السعودية من gac موديل 2023 إلى فئة الكروس أوفر، وهي GS3.

وجاءت سيارة GS3 2023 بتصميم خارجي أكثر عصرية وشبابياً، يجمع بين اللمسات الأنيقة والجريئة في آن واحد، كما تعد أرخص سيارة في السعودية من gac موديل 2023 بواجهة جريئة بفضل حصولها على شبك أمامي عريض، يأتي من الكروم، ومتصل بالمصابيح الأمامية والتي تعمل بتقنية الـLED بالكامل، كما يوجد مصابيح للضباب لتوفير رؤية أوضح في الليل وأثناء الضباب الكثيف على الطرق.

أما من الجانب فتتوفر بمرايات بنفس لون السيارة وبها إشارات LED، وتأتي، بتصميم رياضي متصلة بالباب بدلاً من قائم السيارة، لتوفير انسيابية أفضل وإعطاء لمسة رياضية أيضاً للسيارة، أما من الخلف فتتوفر بمصابيح LED بالكامل أيضاً وتأتي على هيئة رقم 8 مقلوب بخط LED، مع مخرجين للعادم.

وتتوفر السيارة بألوان متميزة، فتأتي سيارة جي ايه سي GS3 2023 في السعودية بألوان : الأسود، بني، أحمر، أبيض. كما تأتي السيارة من الداخل بتصميم بسيط وعصري، وحصلت على تجهيزات تمنحك شعوراً بالراحة والمتعة، فجاءت مزودة بالتجهيزت التالية:

-عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من الأنظمة خلال القيادة دون تشتيت.

-العدادات يوجد بها شاشة لكمبيوتر الرحلات ولكنها صغيرة بقياس 3.5 بوصة تقريباً.

-فضلاً عن ذلك جاءت السيارة مزودة بشاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندوريد أوتو.

كذلك يوجد فتحات التكييف على جوانب الشاشة، كما – يوجد شاشة أخرى أعلى الشاشة الترفيهية.

-أما المقاعد فهي تتوفر بالجلد أو القماش مع تصميم مريح وتنجيد يوفر راحة أكثر للركاب.

-وتتوفر بـ5 مقاعد فقط، وتأتي بمساحات داخلية أكثر رحابة لتوفير تجربة سفر ممتعة لجميع الركاب.

-كما أن في الصف الثاني يوجد تكييف ومخارج يو اس بي.

مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق في سيارة GS3 2023

وفيما يخص الأمان والسلامة وأنظمة مساعدة السائق في السيارة الصينية، فقد حرصت جي ايه سي على دعم سيارتها بمجموعة متميزة من التجهيزات التي تعزز مستوى الأمان في سيارتها.

فتأتي السيارة مزودة بعدة مواصفات منها 6 وسادات هوائية لحماية الركاب من جميع الجهات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات لتزودك بالحماية القصوى لك ولعائلتك من مخاطر الطريق، وتختلف مواصفات الأمان باختلاف الفئة.

وبشكل عام تدعم السيارة الصينية الأنظمة التالية:

-السيارة مزودة بـ 6 وسائد هوائية

-تدعم نظام الثبات الإلكتروني

-ذلك تدعم نظام المساندة عند الفرملة

-كما تدعم نظام الثبات عند دخول المنعطفات

-السيارة مزودة بحساسات خلفية

-كذلك مزودة بكاميرا خلفية

-نظام تحرك الإضاءة الأمامية لجهة الإنعطاف

-منع تسارع المركبة عند المنحدرات

-نظام مراقبة ضغط الإطارات

-برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني

وتتوفر GAC GS3 في المملكة العربية السعودية بمحركين مختلفين:

-المحرك الأول سعة 1.3 لتر تيربو 4 أسطوانات يولد قوة 135 حصان وأقصى عزم دوران يبلغ 202 نيوتن متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك.

-المحرك الثاني فهو 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 أسطوانات يولد قوة 112 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 150 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك.

وتأتي أسعار سيارة GAC GS3 فئة GS 1.5L بسعر 62,089 ريال شامل الضريبة

وسيارة GAC GS3 فئة GE 1.3T بسعر 71,289 ريال شامل الضريبة