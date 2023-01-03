أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تعلن بريطانيا رسميا ميليشيا الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، بعدما احتجز 7 أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية تعمل على تصنيف الميليشيا إرهابية قريباً، بينما هذه الخطوة التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

ويأتي ذلك في حين يعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.