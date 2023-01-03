أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن المملكة لم تشهد الأجواء الماطرة الحالية منذ 4 سنوات.

وقال خلال مداخلة على برنامج “اليوم ” المُذاع على القناة الإخبارية: “الأمطار تواصل سقوطها من السواحل الشرقية حتى الغربية بالإضافة إلى الشمال والجنوب”،لافتًا إلى أن الأجواء في الرياض رائعة إلى جانب مناطق الوسطي والقصيم.

وأضاف:” الأجواء مازلت مهيئة لسقوط الأمطار مع ارتفاع الرطوبة وتكون الضباب”، مُشيرًا إلى أن درجات الحرارة تميل للاعتدال وستبقى طوال اليوم ما بين 15 وحتى 13 درجة مئوية بسبب الغطاء السحابي المتواجد على العاصمة.

وتابع :” أن هناك احتمالية لسقوط الأمطار على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والساحل الغربي، بالإضافة إلى أن هناك فرصة مواتية لسقوط الأمطار على الساحل الغربي ومنطقة مكة المكرمة تشمل جدة.”

وأشار العقيل إلى أن الضباب سيكون أكثر من سقوط الأمطار في المنطقة الجنوبية، وخاصة في أبها ومنطقة عسير وبلجرشي وبالنسبة للطائف متوقع هطول أمطار غزيرة وأيضا الباحة.

وعن موعد نهاية الأمطار، أوضح أنه بحسب المؤشرات الأولية فإن الحالة المطرية ستستمر حتى يوم الخميس وسيصدر المركز الوطني تقريرًا مفصلاً عنها قريبًا.