شهدت الهند حادث مروّع، حيث تم سحب جسد امرأة لأكثر من سبعة أميال بعد أن اصطدمت سيارة بدراجتها الصغيرة، لتصبح ضحية لجريمة نادرة الحدوث.

وتفصيلاً، ورد بلاغًا لقسم شرطة دلهي يفيد بوجود جثة لامرأة شبه عارية ربما كانت ضحية لاعتداء جسدي أو تحرش، بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقالت الشرطةً:” أنها كانت ضحية لحادث مأساوي وأن ملابسها تمزقت بعد سحبها لمسافة 12 كيلومترًا.”

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على خمسة رجال كانوا يقودون سيارة سوزوكي على صلة بالحادث، وأدان نائب حاكم دلهي السائق الذي كان متورطًا في الحادث ولم يتوقف قائلا :”أنها جريمة غير إنسانية.”