تجمع أكثر من 30 ألف شخص في ملعب رياضي باكستاني، وذلك للحصول على فرصة للانضمام إلى قوة شرطة إسلام أباد.

وبيّن مقطع فيديو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، الآلاف من المتقدمين للوظائف يملأون مقاعد في أكبر ملعب في باكستان، والذي يستخدم عادة لكرة القدم.

وقال المعهد الباكستاني لاقتصاديات التنمية:” أن هناك أكثر من 31 % من الشباب في البلاد عاطلين عن العمل، على الرغم من أن الكثيرين لديهم شهادات مهنية.”

وأفاد المعهد بأن نسبة كبيرة من السكان في سن العمل ليسوا من القوى العاملة لأنهم إما محبطون من العمل أو لديهم مصادر دخل أخرى.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من عدد المبادرات التي تم وضعها لإزالة الحواجز التي تمنع المرأة من دخول سوق العمل، إلا أن معدل مشاركة الإناث لا يزال منخفضًا للغاية.