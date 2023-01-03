أوضح الدكتور سعود القحطاني، كيفية تجنب حدوث تصبغات الأسنان، والأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الأشخاص.

وقال “القحطاني” خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية:” أنه يجب تجنب مسببات حدوث التصبغات، مثل القهوة والشاي”، لافتًا إلى ضرورة استخدام منديل الأسنان المعقم في حالة شرب القهوة والشاي.

وأشار إلى أن استخدام الفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة يعتبر تصرف خاطئ .

وأضاف:” أن التصبغات من المشاكل الشائعة التي تؤثر على جمال الأسنان وتُسبب الحرج عند الكلام أو الابتسام”، مُشيرًا إلى أنها حالة غير مرضية وأن هناك تصبغات داخلية وتصبغات خارجية.

#صباح_السعودية | كيف تتجنب حدوث تصبغات الأسنان؟ وماهي الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الأشخاص؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/BRjkvpF26S — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 3, 2023