كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو: محلل علاقات مستفيدين، بينما المؤهلات والخبرات: بكالوريوس كحد أدنى في الهندسة الصناعية أو نظم المعلومات الإدارية، حديثي التخرج (سنتين فأقل)، المعدل التراكمي (ممتاز) أو ما يعادله، يفضل من لديه خبرة في مجال علاقات المستفيدين.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على موقع لينكد إن لخدمات التوظيف