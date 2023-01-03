أوضح المهندس بدر العيادة خبير في تخطيط النقل وهندسة المرور أسباب حدوث الاختناقات المرورية والجهة المسؤولة عن إيجاد حلول لمعالجة مشاكل الزحام.

وقال العيادة :” أسباب الازدحام المروري كثيرة منها النمو السكاني والسبب الثاني هو المشاريع التنموية كما أن هناك أسباب أخرى اقتصادية واجتماعية وأخرى هندسية”.

وأضاف ” بالنسبة للاختناقات المرورية يجب على الأمانات تركز عليها ولا يمكن البدء فيها بدون إدارات هندسية متخصصة بامكانيات كبيرة ”

وتابع” تغيير المسار المفاجئ والوقوف بجانب الطريق، وعدم تخطيط الشوارع بوضوح، من أسباب حدوث الزحام المروري”.