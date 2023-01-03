حذّر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر:” المركز الوطني للأرصاد يحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 صباح يوم الأربعاء.”
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل ” الكامل ، الجموم ، بحرة ، العاصمة المقدسة، الليث، الشعيبة، جدة ، خليص، عسفان، الطائف “، حتى يوم غد الأربعاء .
وفي السياق، دعا المركز الوطني إلى اتباع التعليمات، والابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن القريبة من الجبال، وذلك تفاديًا لما يحدث من خطورة من جراء سيول الأمطار.
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