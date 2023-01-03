حذّر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة‬⁩.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر:” المركز الوطني للأرصاد يحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة ⁧مكة المكرمة‬⁩ حتى الساعة 10 صباح يوم الأربعاء.”

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل ” الكامل ، الجموم ، بحرة ، العاصمة المقدسة، الليث، الشعيبة، جدة ، خليص، عسفان، الطائف “، حتى يوم غد الأربعاء .

وفي السياق، دعا المركز الوطني إلى اتباع التعليمات، والابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن القريبة من الجبال، وذلك تفاديًا لما يحدث من خطورة من جراء سيول الأمطار.