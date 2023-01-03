أعلنت الصين، عن إدانتها فرض 10 دول قيودا على المسافرين القادمين من أراضيها، ومنها فحص كورونا، محذّرة من إجراءات مضادة ضد تلك الدول اعتمادًا علي مبدأ المعاملة بالمثل.

وتتضمن البلدان التي تلزم المسافرين القادمين من الصين إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية قبل الوصول الولايات المتحدة وكندا وفرنسا واليابان.

وصرحت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينج في لقاء صحفي “فرضت بعض البلدان قيودًا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة”، محذرة من أن بكين قد “تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل”.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أمس أن بلادها ستبقي على قرارها إلزام المسافرين القادمين من الصين الخضوع لفحوص كوفيد، معلقة على رد الفعل الصيني “أعتقد بأننا نقوم بواجبنا عبر طلب الفحوصات.. سنواصل تلك الإجراءات”.