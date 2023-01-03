أفادت مصادر صحفية بأن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، سيدفن في الطابع التاسع من مبنى مقبرة نيكروبول التذكارية، التي تطل على ملعب سانتوس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم دفن بيليه في ضريح خاص في الطابق التاسع كشرف خاص لوالده الراحل دوندينيو الذي ارتدى القميص رقم 9 كمهاجم.

وتحتوي المقبرة العمودية العالمية على 32 طابقا، حيث أنها مصنفه في كتاب “غينيس” كأطول مقبرة رأسية في العالم.

وأقامت البرازيل حدادا وطنيًا لمدة 3 أيام على رحيل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الشهير بلقب “بيليه” الذي توفي عن عمر 82 عاما.

وخرج نعش بيليه، من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، تحت حراسة مشددة من الشرطة إلى ملعب “أوربانو كالديرا” المشهور باسم “فيلا بيلميرو” بمدينة سانتوس، والذي لعب فيه أغلب سنواته.

والجدير بالذكر أن بيليه توّج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 3 مرات في (1958 و1962 و1970).