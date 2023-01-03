ألقت قوات الشرطة في المغرب القبض على شاب بتهمة إضرام النار في سيارة إحدى السيدات في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي.

وقالت مصادر أن المتهم أضرم النار في سيارة تعود ملكيتها لامرأة تقطن بالسوالم، بدعوى إحراق الجن بداخلها؛ وهو ما دفع صاحبة السيارة إلى تحرير محضر ضده بمركز الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم بعد القبض عليه حاول إيهام المحققين بكونه مختلا عقليا، إلا أن صاحبة السيارة أفادت بأنه مزق العجلات المطاطية للعربة في وقت سابق، وسامحته بعدما تدخل عدد من أقاربه لحل المشكلة، فيما تم اعتقال الشاب في انتظار بداية جلسات محاكمته واتخاذ القرارات القانونية في حقه.