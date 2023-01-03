تداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن حدوث مشاجرة بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب في أحد الفنادق بلبنان.

وقال رواد مواقع التواصل أن هناك مشكلة كبيرة نشبت بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب أثناء تواجدهما في لبنان وقام حسام حبيب بالتعدي على زوجته شيرين عبد الوهاب بالفندق بالضرب.

ويُشار إلى أن بعض المقربين حاولوا تهدئة الأمر بعد أن تعالت أصواتهم وسط الفندق، ودخلت الفنانة في نوبة بكاء شديدة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب.

ومن جانبه، قال الفنان حسام حبيب، في تصريحات صحفية عن أنباء مشاجرته مع زوجته، وظهورها ممسكة بالسيجار: “مفيش أي خلاف بيني وبين شيرين وإحنا زي الفل، خليهم يموتوا بغيظهم”.

يُذكر أنه انتشر عدد من الفيديوهات التي ظهرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بأحد الفنادق في لبنان في سهرة رومانسية مع زوجها حبيب، وهي تغني له عددا من أغانيها، وجاءت الفنانة وبيدها سيجارة، الأمر الذي أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلقين على تدخينها للسجائر.