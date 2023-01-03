كشفت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أبرز الحالات التحكيمية بالجولة الـ11 من دوري روشن.

ونشر حساب الاتحاد السعودي الرسمي عبر “تويتر” مقطع فيديو، أوضحت من خلاله دائرة الحكام أن إلغاء ضربة الجزاء المحتسبة لفريق أبها في الدقيقة 33 أمام الاتحاد بعد العودة لتقنية الـVAR كان قرار صحيح وتدخل إيجابي من حكم الفيديو المساعد.

وأفادت بأن تدخل حكم الـVAR في الدقيقة 12 وتوصيته بمراجعة الحالة واحتمالية وجود ضربة جزاء لفريق الرائد أمام التعاون كان قرار غير صحيح، مؤكدة أن استمرار قرار الحكم بعدم وجود ضربة جزاء كان قراراً صائباً.

فيما أشارت إلى أن احتساب ضربة جزاء لفريق الفتح عند الدقيقة 44 في مباراة الفيحاء كان قرار غير صحيح من حكم المباراة وتدخل مثالي من حكم الـVAR.