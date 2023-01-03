أوضحت عالية الشمراني أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية كيفية التعامل مع الرجل الخجول خلال فترة الخطوبة.

وقالت الشمراني :” لابد أن تتعامل الزوجة مع زوجها الخجول بجرأة تدريجياً حتى لا ينصدم ويجب أن تعرف الطريقة والأسلوب المناسب للتعامل معه لتتجنب الأفكار السلبية التي من الممكن أن تأتي بداخله”.

وأضافت “الرجل الخجول هو شخص عاش في أسرته مُهمش ينظر لنفسه نظرة الدونية ولا يستطيع أن يُعبر عن ذاته، والنساء تُحب الرجل الجريء ذو الشخصية القيادية “.