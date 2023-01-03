تأثرت مذيعة يمنية في قناة الحدث، أسماء راجح، أثناء شرحها للوضع الإنساني في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

وانهمرت دموع المذيعة عندما وصفت وضع المواطنين اليمنيين، وهم يقفون في طوابير أمام المطاعم لساعات من أجل الحصول على وجبة بسيطة من الأطعمة اليمنية.

وأضافت أن المطاعم أطلقت مبادرات خيرية لتقديم الطعام لليمنيين فتفاجئوا بطوابير طويلة من المحتاجين يقفون أمام أبواب المطاعم من أجل الحصول على الطعام.

واستنكرت قيام ميليشيات الحوثي بفرض إتاوات على المطاعم التي تقع تحت سيطرتهم وإجبارهم على إطعام عناصرهم، مبدية حزنها على قيام الحوثي بسلب المساعدات الإنسانية لليمنيين بما دفع الكثير منهم للخروج في الشوارع بحثا عن الطعام.

