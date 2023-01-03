قررت خادمة من الجنسية الأفريقية، الانتقام من مخدومتها في الإمارات، وذلك بعدما أنهت الأخيرة خدماتها وقررت إرجاعها إلى مكتب التوظيف الذي استقدمتها منه.

وهاجمت الخادمة مخدومتها، واعتدت عليها، وكادت أن تلقي بها من الطابق العلوي للمنزل، ما دفع المجني عليها لإبلاغ الشرطة.

وكشفت التحقيقات أنه بسبب رغبة ربة منزل في عدم استمرار المتهمة بالعمل لديها كخادمة، قررت إنهاء خدماتها، فاستشاطت الخادمة غضباً، ودارت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى الاعتداء على ربة المنزل بالضرب.

وعندما حاولت المجني عليها الصعود إلى الطابق العلوي حيث يوجد أطفالها أمسكت بها المتهمة، وجرتها لإنزالها، كما حاولت دفعها من الطابق العلوي.