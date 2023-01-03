وصفت تقارير إسبانية عرض نادي النصر لضم الاسباني سيرخيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه “لا يمكن رفضه”.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن عرض النصر المقدم للمدافع سيرخيو راموس، لا يمكن رفضه، مشيرة إلى أن راموس يفكر فعليا في قبول عرض النصر خصوصا مع اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن راموس وعد إدارة النصر بتقديم الرد النهائي على العرض المقدم بعد نهاية مباراتي باريس ضد بايرن ميونخ في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا كي يكون متفرغا للتفكير.