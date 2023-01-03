أبدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الأمير سلطان اعتزازهما بالفروسية والخيول.

واستذكر الملك سلمان ذكرياته عن حوش الخيل في الرياض، وما كانوا يفعلوه بعد صلاة العصر من امتطاء الخيل.

وأضاف أنهم اتجهوا بعد ذلك إلى الملز حيث سباقات الخيل، مؤكدا أن هذا المكان كان أقصى مكان يصلوا إليه.