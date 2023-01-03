أبدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الأمير سلطان اعتزازهما بالفروسية والخيول.
واستذكر الملك سلمان ذكرياته عن حوش الخيل في الرياض، وما كانوا يفعلوه بعد صلاة العصر من امتطاء الخيل.
وأضاف أنهم اتجهوا بعد ذلك إلى الملز حيث سباقات الخيل، مؤكدا أن هذا المكان كان أقصى مكان يصلوا إليه.
حديث الأمير سلطان بن عبدالعزيز
وأخيه #خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز
رحم الله سلطان الخير وحفظ الله
سلمان الوفاء وحفظ ولي عهده
وسدد الله خطاهم .#كأس_الأمير_سلطان_بن_عبدالعزيز_العالميhttps://t.co/6cNrKrpUuw pic.twitter.com/TghBP9mvgP
— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) January 3, 2023
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