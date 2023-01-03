أوضحت وزارة الصحة أن معظم حالات الإنفلونزا يتم التعافي منها، ولكن بعض الحالات قد يحدث لها مضاعفات، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتضرر.

وبينت الوزارة أن أحد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات هم كبار السن، والحوامل، والأطفال، والمصابين بالأمراض المزمنة، ونقص المناعة.

وأشارت إلى أن الإنفلونزا قد تؤثر على رئة تلك الفئات، أو يصاب الشخص بالالتهاب الرئوى، ثم مضاعفات مثل فشل الجهاز التنفسي، أو تسمم الدم، وقد تؤدي للوفاة.

وبينت أن اللقاح يقي من مضاعفات الإنفلونزا الخطيرة بنسبة تزيد عن 80%.